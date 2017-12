Ufficializzato il gemellaggio tra Serravalle e Sulmona

Il compimento di un percorso avviato un anno e mezzo fa e che ora apre la strada a nuove, fruttuose collaborazioni. Serravalle, con il Capitano Vittorio Brigliadori, e Sulmona con il Sindaco Annamaria Casini, firmano l'atto di gemellaggio ufficiale tra il Castello e il Comune abruzzese. Un rapporto figlio delle valutazioni tuttora in corso anche con Tolentino e Chiusi della Verna.

“Una condivisione – ha detto Brigliadori – che muove da un concetto superiore, che è quello dell'amicizia. “Contenta ed emozionata -gli fa eco il Sindaco Casini – perché qui mi sento a casa”.

L'iniziativa nasce dalla volontà di condividere obiettivi e valorizzare i rispettivi contesti, nel solco – è stato ricordato - di un progetto che parte dal basso, ovvero dalle amministrazioni locali, e che mette a tema l'esigenza di creare una rete operativa e dinamica tra soggetti, non necessariamente politici ma attivi ad esempio negli ambiti della filiera agroalimentare o degli aspetti culturali, capaci di interloquire tra loro e generare sinergie comuni. Presente il Segretario di Stato per il Territorio e i Rapporti con le Giunte Augusto Michelotti, il quale ha elogiato la “virtù del fare”: un riconoscimento all'operatività di Serravalle e del suo Capitano, nel dare gambe ad iniziative ed opportunità concrete e sostenibili.



sp