Unificazione case riposo: pronto il decreto per il passaggio dei dipendenti al settore pubblico

Unificazione delle case di riposo: il decreto relativo al passaggio dei dipendenti del Casale La Fiorina dal settore privato al settore pubblico è pronto e sarà introdotto entro la fine dell'anno. Ad anticiparlo è il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi.



Le novità potrebbero arrivare già lunedì. Il testo regolerà il percorso dei dipendenti sammarinesi e residenti che, in questo modo, entreranno nell'organico dell'Istituto per la sicurezza sociale. Il decreto, presente Santi, ricalca il contenuto dell'accordo tra Governo e sindacati firmato a fine novembre.



Una volta in vigore, ci sarà una fase di 'adeguamento' del personale. Per i lavoratori transfrontalieri, invece, saranno attivate le procedure per la mobilità. Ma non è escluso che questi saranno reimpiegati in futuro in base alle esigenze dell'ISS, come spiega ancora Santi.



Mauro Torresi