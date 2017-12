Consiglio Giudiziario riunito da ore. L'aria è da resa dei conti

Questa volta ci sono tutti. C'è il Magistrato dirigente Valeria Pierfelici, ci sono i tre membri dimissionari della Commissione giustizia: Denise Bronzetti, Roberto Ciavatta e l'ex Presidente Massimo Ugolini. Sono riuniti, in Consiglio Giudiziario Plenario, ormai da ore. E l'aria che si respirava, alla vigilia del confronto, è quella da resa dei conti. Questo appuntamento è stato chiesto da 7 magistrati, e poi approvato all'unanimità, al termine della riunione del Consiglio giudiziario plenario del 4 dicembre che ha avuto una grande assente: Valeria Pierfelici. Il capo del tribunale decise di non esserci nel giorno in cui politica e togati erano chiamati a discutere le sue comunicazioni alla commissione giustizia. Furono allora Emiliani, Sesta, Brunelli, Buriani, Battaglino, Felici e Di Bona a redigire il testo che, oltre a riconoscere al Consiglio giudiziario plenario di “essere organo con funzioni di rappresentanza e tutela del potere giudiziario” si sottolinea di valutare “con grave stupore e profonda preoccupazione i riferimenti esternati avanti alla Commissione Consiliare per gli affari di giustizia dal Magistrato Dirigente”. Il Consiglio Giudiziario chiese alla Reggenza di convocare una nuova seduta per esaminare ancora una volta i documenti prodotti in commissione giustizia chiedendo anche di mantenere, presso la Segreteria Istituzionale, tutta la documentazione per la visione di tutti i membri del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, in vista proprio della convocazione di oggi.



Sonia Tura