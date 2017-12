CGG: 7 milioni in 25 anni per l'acquisto da parte del Governo di Casale La Fiorina

E' bagarre sull'assorbimento delle quote di Sums in Carisp. L'opposizione chiede di abrogare articolo

Si procede ad oltranza e si andrà avanti così fino a venerdì mattina. Nessun accordo per velocizzare i lavori. La maggioranza ha proposto il contingentamento dei tempi e ha verificato con l'opposizione se fosse possibile rinunciare a qualche emendamento ma nulla da fare. Quello della finanziaria – è stato detto - non è un Consiglio come tutti gli altri. Dunque, si tira dritto. Da ieri sera fino alle 12.30. Poi dalle 15.30 fino alle 19.30. E notti in bianco.



Nonostante la stanchezza gli animi si risvegliano su uno degli articoli più caldi, quello sull'acquisizione dello Stato delle quote dalla Società Mutuo Soccorso in Cassa di Risparmio. C'è l'intesa per l'acquisto integrale del Casale La Fiorina – spiega Celli. È stata definita la cifra: 7 milioni e 300.000 euro circa. La spesa verrà ripartita in 25 anni. Ancora in corso, invece, la trattativa sulle quote della Sums in Cassa. Si ragiona – continua Celli – anche sulla base di una perizia estimativa chiesta dal Governo per stabilirne il valore. Si parte da una base negoziale di circa 3 milioni, ripartite – anche in questo caso – in 25 anni. L'intenzione del Governo – viene ribadito – è l'acquisto del 100% della proprietà.



L'argomento è particolarmente caldo, soprattutto alla luce dello scambio di mail del vecchio cda con Confuorti, argomento che viene ripreso a gran voce dall'opposizione. Gli emendamenti di Ps, Dc, Dim e Psd sono abrogativi. La Sums ha una percentuale residuale, che non incidono su scelte della governance. “Perché - chiedono – acquistarne le quote? Forse perché ha impugnato un bilancio fatto con criteri liquidatori?” La minoranza punta il dito contro il Segretario alle Finanze ma Podeschi ricorda che le scelte su Cassa non sono di Celli ma del Congresso di Stato, condivise con la maggioranza. “C'era un istituto con un bilancio in grande difficoltà e in cui più volte il Fondo aveva chiesto verifiche. Cassa era un fortino da cui non uscivano informazioni”. La maggioranza difende decisioni sì dolorose ma che andavano prese. “Alternative - afferma il capogruppo di RF Roberto Giorgetti - non ne sento proporre”. Palmieri ricorda che il bilancio di Cassa è stato approvato da tutto il cda, compresi i due membri della fondazione che sono stati riconfermati”. E sulla decisione di acquisire le azioni della Sums, Ciacci spiega: “può portare avanti implicazioni e impugnazioni che generano conflitto fra soci. Ci sono stati, non lo possiamo negare. E chiede: “ritardi del passaggio di Asset in Carisp, non sono derivanti anche da impugnazioni di delibere assembleari?”



Si alzano i toni, Denise Bronzetti ricorda che “sono 25 anni di debiti sui cittadini”, Ciavatta avverte che c'è un falso in bilancio, che certe cifre non sono contabilizzate; “la rappresentazione del debito spalmato in 25 anni è doverosa”, aggiunge Capicchioni”; “senza le uscite e le relative previsione di copertura, rischiamo di votare un bilancio non veritiero”, ribadisce Gatti, che chiede di inserire un emendamento che introduca le poste mancanti. Quando gli organismi internazionali vedranno le discordanze – chiede - che figura ci faremo?”. L'opposizione presenta una mozione d'ordine, chiedendo di conteggiare quei 500 milioni. La Reggenza non accoglie, “ non esiste questo tipo di iniziativa”. Celli spiega la ratio: il piano industriale di Cassa non è stato ancora approvato. Il piano di ammortamento di Romito non è stato deliberato a tutti gli effetti ma è stato oggetto di presa d'atto. Ecco perché non è iscritta la perdita dei 534 milioni, con l'impegno – aggiunge - che con l'approvazione del piano industriale ci sarà la regolare iscrizione a bilancio”. Tornando alle quote Sums, “con quale diritto – domanda Pedini Amati – espropriate i soci senza avergli chiesto di ricapitalizzare per la propria parte?”. Accorato l'appello di Grazia Zafferani alla maggioranza: “ascoltateci almeno oggi, c'è una guerra di poteri, non fatevi prendere in giro, guardatevi le carte, ascoltate il tribunale, inviateci un segnale, non rimanete in silenzio sulla mail di Borri a Confuorti.