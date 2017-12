Giustizia: lo scontro si sposta in Tribunale

È stata una riunione fiume, quella del Consiglio Giudiziario Plenario che ieri ha riunito, per oltre 6 ore, magistrati e politica a Palazzo Pubblico. Come vi avevamo anticipato questa volta c'erano tutti: dal Magistrato dirigente Valeria Pierfelici ai tre membri dimissionari della Commissione giustizia: Denise Bronzetti, Roberto Ciavatta e l'ex Presidente Massimo Ugolini. Lo scontro si è concluso con un ordine del giorno – subito segretato – che conterrebbe la censura del capo del Tribunale per il riferimento fatto, a suo tempo, in commissione affari di giustizia. È stata, come lasciava presagire il testo approvato dal precedente Consiglio giudiziario, una resa dei conti. Ricordiamo che, in quell'ordine del giorno redatto dai magistrati e approvato all'unanimità, si valutavano “con grave stupore e profonda preoccupazione i riferimenti esternati avanti alla Commissione Consiliare per gli affari di giustizia dal Magistrato Dirigente”. Ieri, sul tavolo, tutti i documenti prodotti in quella occasione da Valeria Pierfelici. Sembra certo che ora della questione discuterà il Consiglio giudiziario ordinario: vale a dire che il confronto sarà solo tra i magistrati, senza la politica.



Sonia Tura