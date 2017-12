Mattarella in vista del voto: "Partiti presentino proposte serie e concrete"

Nessun accenno alla data delle elezioni dal Capo dello Stato ma moniti alla classe politica: "Mi aspetto sviluppo, lavoro e solidarietà"

Al Quirinale la consueta cerimonia di fine anno con le istituzioni, in un momento particolare perché, a giorni, il presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le Camere.



Nessun riferimento a date di scioglimento o delle elezioni, da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella, ma di voto si è parlato eccome, i moniti alla classe politica non sono stati pochi. “Sviluppo, lavoro e solidarietà”, questo è ciò che il presidente ha detto di attendersi per il prossimo anno.

Classe politica presente in forze alla tradizionale cerimonia di fine anno al Quirinale: i presidenti e i vice presidenti di Camera e Senato, il presidente emerito Giorgio Napolitano, l'unico che al termine del discorso il presidente Mattarella è andato a salutare, rappresentanti di governo ed esponenti politici.

Moniti, si diceva. Mattarella ha richiamato le forze politiche affinché sappiano garantire un avvenire alle giovani generazioni, presentare proposte serie, concrete, anche per recuperare la fiducia dell'elettorato, svanita col tempo.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella