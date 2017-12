I valori del Natale, gli auguri dei Capitani Reggenti

Solidarietà ed altruismo i valori su cui costruire la comunità

Il primo pensiero nel giorno del Natale va a chi si confronta quotidianamente con sofferenza e solitudine, con uno sguardo particolare alle famiglie più provate dalle difficoltà. In questa ottica, dai Capi di Stato viene tutta la riconoscenza per chi, anche nel giorno del Natale, si adopera per dare sostegno e per condividere la festa con i più fragili e bisognosi di aiuto. Altruismo e generosità che – per la Reggenza – sono la testimonianza migliore del sesto più autentico della natività e del messaggio di speranza che la venuta di Gesù al mondo ha portato all'umanità, ancora afflitta da miseria, violenza e guerre. Poi il riferimento alle associazioni e ai cittadini impegnati in iniziative di solidarietà e in progetti che perseguono percorsi di pace e amicizia tra uomini, al di là della loro cultura, religione ed etnia. Impegno che genera speranza – dicono i Capi di Stato - nell'auspicio che i valori che ispirano l'opera delle realtà di volontariato si diffondano per costruire il tessuto connettivo solido di una comunità in grado di guardare con ottimismo al futuro proprio perché più coesa e solidale.