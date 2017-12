Ius soli, appello a Mattarella: "non lasciateci soli"

'Non lasciateci soli ancora una volta'. E' l'appello che ragazzi e ragazze del movimento 'Italiani senza cittadinanza' rivolgono al capo dello Stato per un rinvio dell'imminente scioglimento delle Camere, in modo da poter approvare la legge sullo Ius soli. I giovani nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese spiegano che talvolta in un Paese democratico si è chiamati a promuovere leggi 'che possono apparire divisive ma che in realtà - sottolineano - sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti'.