Di Maio "Con Hotel Nazionale un programma di servizio pubblico dalla Radiotelevisione di Stato sammarinese"

Il responsabile della comunicazione del Gruppo Parlamentare del PD, l'On. Marco Di Maio, interviene per complimentarsi con la San Marino Rtv per il programma di Sergio Barducci dedicato ai lavori parlamentari italiani. "Un servizio ottimo e professionale" dice Di Maio, complimentandosi per il lavoro svolto.

"Un importante riconoscimento per il quale ringraziamo l'on. Di Maio" ha dichiarato il Dg Carlo Romeo. "E' un programma su cui abbiamo puntato molto e che sta dando i suoi frutti grazie all'impegno e alla professionalità di Sergio Barducci. Volevamo dare voce ai parlamentari che lavorano ogni giorno nelle commissioni e in aula, meno conosciuti ma sicuramente molto preparati e validi. La scommessa la abbiamo vinta".

Sergio Barducci nel tracciare un bilancio di queste 37 puntate dichiara invece: “Ho avuto il privilegio di confrontarmi con tanti Deputati e Senatori sui temi che attraversano la quotidianità di ognuno di noi. La finestra che la San Marino Rtv ha aperto sulla politica italiana ha consentito di allargare gli orizzonti e, allo stesso tempo, di portare un po’ di San Marino dentro i palazzi del Parlamento italiano”.

"Questi graditi apprezzamenti - conclude Barducci - che si aggiungono alle espressioni di esponenti di altri gruppi parlamentari, vanno sicuramente condivisi con Valentino Tocco, che fin dalla prima edizione ha curato meticolosamente la regia della trasmissione e l’allestimento del set in un luogo molto più complicato di uno studio televisivo tradizionale".