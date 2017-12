Congresso di Stato al lavoro, domani conferenza stampa di fine anno

Solo una breve pausa natalizia per il Congresso di Stato, che già domani tornerà al lavoro, con l'ultima seduta dell'anno per l'Esecutivo. A seguire, la conferenza stampa di fine 2017, occasione per tracciare un bilancio e fissare i passi compiuti nel primo anno di legislatura.