Consiglio: la prossima riunione è dedicata alle Istanze d'Arengo

Dopo la lunga maratona del bilancio, il Consiglio dovrebbe tornare a riunirsi la prossima settimana.

Si attende la convocazione ufficiale dopo la decisione, presa in Ufficio di presidenza, di riunire l'Aula per tre giorni ad inizio gennaio per affrontare i comma rimasti inevasi e dedicarsi alle Istanze d'Arengo. Resta da chiudere la pratica sulla sostituzione dei membri dimissionari dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e la votazione dell'ordine del giorno presentato da Dim, PSD e PS per la revisione della normativa al fine della parità di trattamento delle persone LGBTI e quello, a firma della maggioranza, affinché sia intrapreso un percorso con le forze politiche e sociali per giungere alle modifiche normative di tutela delle unioni affettive.