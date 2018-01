Bruno Tabacci "salva" la lista di Emma Bonino: correrà con Centro Democratico

Mettendo a disposizione il simbolo di CD, "Più Europa" è esentata dalla raccolta firme

La lista di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, Più Europa, correrà con Centro Democratico di Bruno Tabacci alle prossime elezioni: in questo modo non dovranno più raccogliere le firme che metteva a repentaglio la loro partecipazione al voto del 4 marzo.



L'annuncio dato in una gremitissima Stampa Estera farà felici i sostenitori della nuova lista di Emma Bonino, “Più Europa”, fino a ieri a rischio partecipazione al voto del 4 marzo perché il Rosatellum, la nuova legge elettorale definita dal segretario dei Radicali Riccardo Magi “una trappola, fatta per chi in Parlamento c'è già e vuole rimanerci”, obbliga alla raccolta di 25mila firme autenticate avendo però già chiaro il quadro di tutti i collegi uninominali, cosa che si definisce solo all'ultimo minuto. In aiuto della lista di Emma Bonino è corso però Bruno Tabacci, che mette a disposizione il simbolo di Centro Democratico.

“Più Europa” diventa così lista esentata dalla raccolta firme perché ospitata da una già esistente in Parlamento. “Noi ovviamente ci collochiamo col centrosinistra – ha spiegato Tabacci – ma sull'apparentamento vedremo. Nulla è deciso – conclude – perché siamo persone serie”.

Quello dell'Italia è un caso unico, ribadiscono poi: né in Germania, né in Francia o nel Regno Unito vigono le stesse regole capestro: “Combatteremo – concludono – contro questa legge anche per vie a giurisdizionale a livello nazionale ed europeo”.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Emma Bonino e a Benedetto Della Vedova, Sottosegretario Affari Esteri