Consiglio: si torna in Aula il 9, 10 e 11 gennaio

Tre giorni di Consiglio Grande e Generale: da martedì 9 a giovedì 11 gennaio. La prima seduta del 2018 sarà prevalentemente dedicata alla discussione delle Istanze d'Arengo, come stabilito nel corso di un rapido Ufficio di Presidenza, convocato dalla Reggenza a margine dell'ultima sessione consiliare. Una trentina le istanze all'esame dell'Aula. Tra i tanti temi al centro delle richieste dei cittadini: gli incentivi per biciclette elettriche; l'implementazione dell'utilizzo della Smac; alcune relative al settore carburanti o prodotti energetici; una chiede ad esempio “l'introduzione di una legge speciale che tuteli chi è estromesso per vari motivi dal mondo del lavoro”; un'altra guarda alla sanità chiedendo interventi celeri “per arrestare - scrivono gli istanti - il progressivo declino del comparto ospedaliero”; e poi, la riapertura dei termini per il mantenimento della cittadinanza; l'introduzione del marchio registrato “made in San Marino”; la collocazione di case dell'acqua in tutti i Castelli; l'istituzione della Giornata del Dono e di una residenza per anziani con la formula del “condominio assistito”. Consiglio incentrato sulle istanze che è sempre stato un 'chiodo fisso' di Civico 10: il movimento da tempo sostiene l'opportunità di riservare sedute ad hoc proprio alle istanze della popolazione.

Istanze sì, ma non solo. All'ordine del giorno anche la sostituzione dei membri dimissionari dalla Commissione Affari di Giustizia, pratica anch'essa slittata a gennaio dall'ultima seduta fiume di dicembre sul Bilancio.



sp



Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, capogruppo Civico 10.