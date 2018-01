Polo della Moda: nessun allarme, alla Segreteria Finanze, per la sospensione della delibera

Sospesa, dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, la delibera per l'erogazione del finanziamento di 40 milioni con credito agevolato. Ma dalla Segreteria alle Finanze si getta acqua sul fuoco

Si va avanti. Nessun allarme, alla Segreteria alle Finanze, per la sospensione – da parte della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica – della delibera del Congresso di Stato, del 18 dicembre scorso, nella quale veniva approvata la bozza di convenzione per il finanziamento di 40 milioni, con credito agevolato, a The Market. L'atto era stato poi trasmesso all'organismo di controllo per una presa d'atto. Da qui il rilievo, di cui è stata data notizia ieri, con il quale la Commissione sospende la delibera per una ricognizione normativa. “E' stata rilevata – fanno sapere dalla Segreteria di Stato - una contraddittorietà, che a nostro avviso è formale, e non di merito, ma che comunque sarà oggetto di chiarimento. In pratica il tasso che è stato contrattato è del 4,3%, ma nella convenzione è prevista una clausola di maggior favore per lo Stato, che lega il rimborso al tasso di interesse effettivamente pagato. Ciò – concludono dalla Segreteria alle Finanze - anche in considerazione del fatto che, sia per durata che per tipologia dell'operazione, il tasso potrebbe essere flessibile ed abbassarsi sotto la soglia del 4,3%”. Il denaro – come è noto - verrà erogato da Intesa San Paolo e Ubi Banca, attraverso la sammarinese Banca Cis.