Andrea Zafferani: "Ad inizio 2018 concretizzazione di Agenzia per lo Sviluppo e Sportello Unico"

Primo giorno, domani, dell'attesa visita in Repubblica del Fondo Monetario Internazionale. Nel frattempo il Segretario di Stato Zafferani anticipa tempi e modalità, di alcuni progetti che considera strategici

Sarà un visita article 4, quella dell'FMI, in Repubblica; ma solo teoricamente ordinaria, perché la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, per la prima volta, si confronterà con maggioranza ed opposizione. Già domani, al Begni, l'incontro con i gruppi consiliari. Allo studio – come è noto – un piano per una eventuale richiesta di finanziamento. Prossimi alla concretizzazione, in questo inizio 2018, invece, 2 progetti, già sanciti nell'ultima finanziaria, e sulla cui importanza il Segretario di Stato Andrea Zafferani insiste da tempo: l'Agenzia per lo Sviluppo e lo Sportello Unico per le Imprese. Prevista un'attuazione in 2 fasi, invece, per un altro progetto, considerato strategico dalla Segreteria di Zafferani: quello di una Authority per le TLC.