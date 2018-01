Fmi e Consiglio sul tavolo del Congresso di Stato

Sul tavolo del Congresso di Stato la visita del Fondo Monetario Internazionale che coinvolgerà tutti i membri di governo. Questa mattina l'Esecutivo si è anche confrontato con la maggioranza - sono saliti a Palazzo Giuseppe Morganti, Matteo Ciacci e Mario Venturinini - per definire la programmazione di inizio anno.

Intanto ci si prepara anche alla sessione del Consiglio Grande e Generale, al via domani. Tra le nomine spicca quella dei 3 membri di minoranza della Commissione consiliare per gli affari di giustizia. Poi l'esame di 29 istanze d'arengo e la votazione degli ordini del giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari.