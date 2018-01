Italia: nel centrodestra accordo e coalizione a quattro

E Maroni non si ricandida alla presidenza della Lombardia

Accordo al vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni: il centrodestra dà l'ok per una coalizione a quattro. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e quarto polo si presenteranno alle regionali con candidati comuni e condivisi.

E intanto Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandiderà "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Maroni ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo.