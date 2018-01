Cessione Npl Carisp? Nessun riscontro da parte della Segreteria Finanze

“Non abbiamo alcun elemento informativo rispetto alla possibilità che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio si stia apprestando a cedere in blocco i crediti deteriorati appartenenti alla medesima istituzione bancaria”. Così la Segreteria di Stato per le Finanze all'indomani della nota di Democrazia in Movimento secondo cui il recupero degli Npl di Cassa verrebbe “ceduto ad una società estera che tra l'altro starebbe prendendo un cachet di 50mila euro a settimana per fornire alla banca una strategia proprio per gestire i crediti non performanti”. Le Finanze confermano fiducia nel Cda e la piena autonomia dell'organo amministrativo ma al contempo – sottolineano dal Begni - “si ritiene indispensabile il coinvolgimento dell’azionista Stato prima che vengano assunte decisioni definitive su materie così complesse e delicate”. L'intenzione dunque è di promuovere nei prossimi giorni un incontro tra tutte le rappresentanze consiliari e i vertici Carisp, con l'obiettivo – precisa la Segreteria Finanze - di “sviluppare un confronto sulle possibili modalità di gestione dei crediti deteriorati e sulle ipotesi di implementazione del piano industriale”. La Segreteria di Stato per le Finanze auspica infine che il livello di conflittualità politica possa attenuarsi, "ripristinando al più presto il dialogo e il confronto fondamentali per affrontare in modo corretto e positivo le serie problematiche con cui si sta misurando la Repubblica di San Marino”. Di rinforzo arriva una nota di Carisp, seppur senza confermare né smentire le notizie circolate nelle ultime ore: “In riferimento ai valori attivi connessi alle controllate del Gruppo Delta, ogni valutazione di miglior valorizzazione di questo asset – rassicura la banca - verrà svolta con estrema professionalità manageriale e di concerto con l’Azionista”, ovvero lo Stato.



