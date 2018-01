CGG: tre giorni per istanze e sostituzioni in Commissione Giustizia

E' il Consiglio delle istanze d'arengo. Arrivano infatti in Aula tutte le richieste dei cittadini del semestre reggenziale. Prima, però, la sostituzione dei membri dimissionari dalla Commissione Affari di Giustizia. Promette scintille così come il Comma Comunicazioni, alla luce degli ultimi incontri politici sull'ipotesi – sempre più concreta - di finanziamento dal Fondo Monetario. Probabile che Dim torni anche sulla gestione degli Npl di Cassa dopo il duro comunicato di ieri.

La maggioranza auspica che in Consiglio possa rinnovarsi il clima collaborativo con l'opposizione registratosi durante le ultime fasi della Finanziaria. Tornando alle istanze: una trentina all'esame dell'Aula. Riguardano incentivi per la mobilità sostenibile; implementazione dell'utilizzo della Smac; ma anche settore carburanti, tutele per chi è estromesso dal mondo del lavoro. E ancora: sanità, cittadinanza; collocazione di case dell'acqua in tutti i Castelli; l'istituzione della Giornata del Dono e di una residenza per anziani con la formula del “condominio assistito”.



MF