FMI sul Titano, il governo incontra le parti sociali

Dai sindacati la richiesta di trasparenza sul livello di sofferenza del sistema. “Verso scelte decisive per il paese – ribadisce Celli – l'auspicio è per la più ampia condivisione"

Dopo la politica, le parti sociali. Il piano del governo all'attenzione dei sindacati. Direttrici note – dicono – in gran parte contenute nella legge di bilancio appena approvata. Ma si chiede di più. In testa la Csdl che sollecita trasparenza sullo stato del sistema, in particolare del settore finanziario: “Bisogna prima capire il livello di sofferenza del Paese - dice il segretario Csdl, Giuliano Tamagnini – oltre alla situazione di Carisp, tutta la situazione del comparto bancario, AQR in testa, deve ancora essere chiarita”.

Chiara la prospettiva del sacrificio per il rilancio, torna l'auspicio sul fronte del metodo, per una maggiore condivisione, per far sentire la propria voce: “Da tempo – rimarca il segretario Cdls, Riccardo Stefanelli - abbiamo chiesto di poter essere coinvolti nelle scelte strategiche”, richiesta che verrà reiterata anche davanti al Fondo Monetario. “Un piano di stabilità nazionale – per il segretario USL, Francesco Biordi – cui anche le organizzazioni sindacali daranno un contributo, soprattutto nell'ottica delle relazioni industriali, perché l'economia passa attraverso il lavoro”.

Piena consapevolezza e contributo da parte di tutti. Lo invoca il segretario alle Finanze Simone Celli quando dice: “La visita del Fondo Monetario arriva in un momento decisivo per il Paese, verso una ristrutturazione complessiva su tutti i fronti. Ci troveremo davanti a scelte strategiche che richiederanno un coinvolgimento ampio, dell'intera comunità, ricercando un livello di condivisione che sinora purtroppo non c'è stato – magari, ammette, anche per responsabilità dello stesso governo – nell'auspicio che nel prossimo futuro si possa conquistare”.



AS



Nel video, le interviste al segretario Csdl, Giuliano Tamagnini; al segretario Cdls, Riccardo Stefanelli; al segretario USL, Francesco Biordi; al segretario di stato alle Finanze, Simone Celli