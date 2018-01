CGG: si riparte dalle istanze. Approvata quella sull'implementazione della Smac

Non passa con 28 no e 18 sì l'istanza dell'associazione Trenino biancazzurro per la riattivazione della ferrovia per il tratto galleria montale. “E' un impegno che verrà affrontato” - promette Augusto Michelotti, “ma ci sono altre priorità, non è questo il momento per proporre il rifacimento del percorso ferroviario. Operazione complessa e costosa”. Il tracciato potrà comunque messo in funzione non tanto come mezzo di trasporto regolare ma come rievocazione storica. Dai binari alle strade: respinta anche la richiesta di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche. La richiesta di implementazione dell’utilizzo della Smac anima il dibattito. Il Governo all'inizio chiede di non accoglierla perché “gli interventi proposti - spiega Guerrino Zanotti - saranno oggetto di approfondimento, dato che si guarda ad una riorganizzazione della smac. Andranno quindi inquadrati in un ragionamento più organico". Dopo sollecitazioni bipartisan il Governo cambia però idea e l'istanza viene approvata a maggioranza.







I lavori sono ripresi con le nomine di Monica Bernardi a presidente del Collegio sindaci revisori e di Lorenzo Ercolani quale membro.