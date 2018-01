FMI: focus su ammortizzatori sociali, turismo e previdenza con i Segretari Celli, Zafferani, Santi e Michelotti

La delegazione di Washingon chiede lumi su come il Governo intenda affrontare l'eventuale problema degli esuberi nelle banche

Il quadro sugli ammortizzatori sociali a San Marino in primo piano nel secondo round di confronti individuali con il Segretario di Stato per le Finanze e il Segretario di Stato per il Lavoro. E sono gli stessi esperti FMI a richiamare l'attenzione anche sull'eventuale gestione di esuberi nel settore bancario, chiedendo se il Governo abbia ipotizzato misure speciali per far fronte al problema. “Si va – spiega Celli – da un intervento di tipo strutturale finalizzato al rinnovo del contratto bancario, allo scopo di rendere più competitivo il rapporto di lavoro nel settore, fino alla possibilità di favorire accordi di solidarietà, all'interno delle banche stesse, a maggior garanzia dell'occupazione, ovviamente – precisa il Segretario - previa concertazione con le organizzazioni sindacali; un occhio particolare infine è rivolto ai percorsi di riqualificazione professionale”.

La riforma previdenziale al centro invece del confronto tra il Segretario di Stato alla Sanità e la delegazione del Fondo Monetario. Focus sugli effetti e l'impatto degli interventi proposti. Una riforma che prevede, tra gli aspetti salienti, - ha ricordato Franco Santi - l'innalzamento dell'età pensionistica di anzianità e della pensione di vecchiaia; il passaggio dal sistema retributivo al contributivo; una rinnovata gestione delle risorse attraverso un sistema realmente multi-pilastro; e – punto focale – la revisione anche delle prestazioni in corso. Nella logica di un passaggio contributivo, la nostra proposta – spiega il Segretario - è di andare a ragionare sulle pensioni già erogate o quelle che lo saranno nell'immediato per andare a modificare complessivamente la formula del calcolo della misura pensionistica, il tutto – precisa - sempre in una doppia ottica di sostenibilità economica ed equità tra generazioni. Dagli esperti FMI il suggerimento di semplificare il percorso di concertazione per concentrarsi e trovare la quadra proprio sui passaggi strategici della riforma.

Turismo in stretto legame alle questioni del territorio, infine i temi dell'incontro con il Segretario di Stato Augusto Michelotti. Nella relazione proposta al Fondo tutte le iniziative in corso e l'impostazione della politica futura in materia. Ribadita la necessità di infrastrutture: “A parte gli alberghi – spiega Michelotti - c'è la questione monorotaia che stiamo portando avanti con concrete possibilità di riuscita”. Poi si è parlato di Polo della Moda: “adesso – ricorda il Segretario - stanno partendo i lavori, e si pensa di aprire entro la metà del 2019”. Poi il piano strategico: “Finalmente – aggiunge - questo Paese si doterà di uno strumento attraverso il quale elaborare la programmazione del turismo in base alle nuove tendenze”. Non è mancato un riferimento al PRG: “Molti interventi legati al territorio – si è detto - avranno una ricaduta significativa proprio sul comparto turistico”. La delegazione del Fondo, guidata da Kazuko Shirono, prende atto e chiede precisazioni, riconoscendo il lavoro sinora svolto e come ad oggi ci sia “molta carne al fuoco”.



sp