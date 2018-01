CGG: bocciata istanza su restituzione di tutti i depositi Asset; passa all'unanimità quella su contatori acqua di nuova generazione

Nell'esame delle istanze l'Aula spinge sull'acceleratore: in Ufficio di Presidenza si è deciso di contingentare i tempi con interventi di non oltre 10 minuti per ogni gruppo consiliare. Nel frattempo passano a maggioranza due delle tre istanze tecniche sul settore dei carburanti: l’allineamento agli standard internazionali in materia di “planimetrie dei flussi” affinché sia indicato il percorso effettivo di ogni singolo prodotto energetico dalle cisterne agli erogatori e la ricezione in via telematica dei documenti emessi al momento dell’approvvigionamento presso i depositi italiani autorizzati. Respinta invece l’implementazione del dispositivo elettronico esistente a disposizione dello Stato su approvvigionamento e vendita. Richiesta auspicabile – viene detto – ma di difficile attuazione, almeno non nell'immediato. E' invece bagarre – com'era prevedibile – sull'istanza per la restituzione integrale di tutti i depositi e gli affidamenti ai correntisti di Asset Banca. Nervo scoperto, su cui è di nuovo scontro. L'opposizione ripercorre la vicenda, riaccende i riflettori sulle scelte di Banca Centrale sostenute dal Governo e che – accusa – hanno portato ad un'emorragia di liquidità dal sistema. La richiesta di restituzione immediata dei depositi ai correntisti non passa. Il Decreto 80 del 2017 prevede che cifre sopra i 50.000 euro vengano convertiti in titoli obbligazionari. Sono stati tutelati i risparmi – afferma la maggioranza – nessun correntista ha perso un euro, ma c'è anche l'esigenza di salvaguardare il sistema ed evitare fuoriuscite di liquidità da Cassa. La minoranza evidenzia le incertezze sulla raccolta indiretta e le distorsioni sia a livello operativo che tecnico. Adesso.sm sostiene invece che i problemi sono stati risolti e i disagi superati. “In caso contrario – assicura - saremo i primi a segnalarlo agli organi competenti”. Riconosce però che errori di gestione sono stati commessi nel Commissariamento e blocco di conti. Civico 10 afferma che c'è necessità di un confronto con governo e organi di amministrazione per trovare una soluzione che permetta agli operatori economici che devono fare i conti con l'operatività della loro azienda di ricevere le risorse con maggiore celerità rispetto a quanto previsto nel decreto.



Passa l'istanza sul procacciatore fiscale, per una soluzione rispetto a chi svolge l'attività in maniera occasionale e che fino ad oggi era costretto ad aprire un codice operatore economico con relativi costi. Il valore dell'accoglienza nell'approvazione a maggioranza dell'istanza sul recupero e la salvaguardia dei “Numeri” disegnati sulle pareti delle vecchie gallerie a memoria dei posti assegnati ai nuclei familiari che vi si rifugiarono durante la seconda guerra mondiale. Si apre il dibattito sull'incentivazione del recupero delle acque e per l’introduzione di contatori di nuova generazione che permettano di verificare le richieste ed il relativo consumo. Il Governo è favorevole. C'è stato già un confronto con l'Azienda dei Servizi – comunica Marco Podeschi, che annuncia la possibilità di un maggior controllo sulla dispersione di acqua ed effettivo consumo grazie allo sviluppo delle tecnologie e la posa della fibra ottica. Tema di grande rilevanza anche alla luce della recente crisi idrica. L'installazione di contatori automatici di telelettura richiede un investimento importante considerato che i contatori idrici in Repubblica sono 19.000. Si parla di 3 milioni e mezzo di euro per tempi che vanno dai due ai tre anni. L'istanza è approvata all'unanimità.



Alle 19.30 verranno votati i due odg del Pdcs per la gestione pubblica degli Npl, il blocco della vendita dei crediti “Delta” e affinché ogni decisione sulla cessione avvenga esclusivamente con autorizzazione dei due terzi dell'Aula.