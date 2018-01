Direzione: sconcerto per la richiesta di ricusazione da parte di BCSM

Tra i temi trattati, anche l'indebitamento e la questione politica interna

Attenzione sul sistema bancario alla vigilia dell'incontro con il Fondo Monetario da parte della direzione del PSD riunita ieri sera. Emersa la preoccupazione per il forte indebitamento, nonché sulle modalità con cui si intenda gestire il rilancio. Irrompe la vicenda giudiziaria legata ad Asset Banca, dopo la notizia della richiesta di ricusazione del giudice Pasini - avanzata da Banca Centrale - nell'ambito del processo amministrativo sulla liquidazione coatta dello stesso istituto. Sconcerto dal PSD sul fatto che un organismo dello Stato dia sfiducia ad un potere dello Stato, per uno squilibrio – dicono – “che somma altri danni a quelli già creati”. Spazio anche alla questione politica, con la direzione che dà mandato al partito di proseguire nel percorso di dialogo avviato con le forze politiche più affini per identità e orientamento.



AS