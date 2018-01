Fontana – Di Maio, la campagna elettorale si accende

L'Italia non può "accettare tutti" gli immigrati perché si metterebbe a rischio la razza bianca: lo ha detto il candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando a Radio Padania. "Qui non è questione di essere razzisti ma di essere razionali". "Non possiamo - ha sostenuto - perché tutti non ci stiamo, dobbiamo decidere se la nostra razza bianca deve continuare a esistere o essere cancellata". Poi la precisazione: "È stato un lapsus". Ma è già, chiaramente, polemica.



Anche il tema vaccini continua a sollevare un vespaio. È Luigi Di Maio, candidato premier del M5S Di Maio, a confermare l'intento di voler "cambiare la legge Lorenzin sull'obbligo". A rispondergli è Renzi che dice no a campagne elettorali "sulla salute dei bambini". Intanto da oggi al via le 'parlamentarie' Cinquestelle.