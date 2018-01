Il governo cerca nuovi dirigenti

Il Congresso di Stato ha attivato le procedure per il bando di selezione per il posto di Dirigente degli Istituti Culturali, in sostituzione di Paolo Rondelli al quale, ricordiamo, non è stato rinnovato l'incarico.

Ma il governo si sta attivando anche per la sostituzione di Sauro Cecchini, direttore d'esercizio dell'azienda di stato per i servizi, prossimo al pensionamento. Anche per il numero 2 dell'Aass quindi si sta cercando un nuovo nome da affiancare al prossimo neo direttore generale. Come avevamo anticipato, infatti, è in scadenza Emanuele Valli. Nominato nella primavera del 2006, Valli ricopre questo ruolo da oltre 3 mandati. Il 30 aprile, dopo 12 anni alla guida dell'Aass, sarà costretto a lasciare.



Sonia Tura