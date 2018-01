Indebitamento estero, Rete-Mdsi: "Non è l’unica soluzione possibile per uno Stato in crisi"

Democrazia in Movimento ribadisce il monito a trovare strade alternative all'indebitamento estero, nonostante – sottolineano Rete ed Mdsi - sia da sempre un obiettivo da perseguire per questo Governo. Per Dim, quello indicato è un percorso a tappe irreversibile e funzionale a strozzare e indebolire il sistema. “Si andrà a fare debiti – rimarcano i due movimenti - prima di andare ad intervenire contro gli sprechi. Per coprire la spesa clientelare ci aspettano nuove tasse, patrimoniale, minimum tax. Noi – concludono - continueremo ad opporci e a ostacolare questo progetto, tenendo alta l'attenzione e continuando a controllare e tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini della Repubblica”.