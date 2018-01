Rete, Assemblea annuale: "Insieme facciamo Rete"

Mercoledì, alla sala Montelupo di Domagnano, alle 21, per gli aderenti e le nuove iscrizioni. Un bilancio sul 2017 e il rilancio delle iniziative per il 2018. Sul rapporto con le opposizioni: “Nessuna accordo con la Dc, nell'alleanza con MDSI"

E' la prima assemblea dell'anno per il Movimento, nato nel 2012, oltre 1000 aderenti, “seconda forza politica nel Paese come risultato dalle ultime elezioni” e che punta a crescere ancora “in una evoluzione – rimarcano - ma fermi nei principi che ne hanno dettato la nascita”. Ascolto delle sollecitazioni dei cittadini, dare informazioni a 360 gradi “perché solo se si è pienamente informati si può scegliere e decidere”, spazio al confronto basato sui contenuti.

Il Presidente Gloria Arcangeloni e il Segretario Andrea Giani lanciano la serata e tracciano un bilancio sul 2017, partendo dai lavori consiliari (8 i membri in Parlamento): gli ordini del giorno e le proposte di legge avanzate, fino agli emendamenti – 104 dei 200 alla Finanziaria proposti da Rete, alcuni dei quali approvati – senza tralasciare il rapporto con le opposizioni nel ribadire: “Nessun accordo con la DC, sempre coerenti con le nostre idee e proposte”.

Prospettive per il 2018, quando anticipano: “non sarà un anno facile, tra i tagli annunciati nella Pa, lo scenario dell'indebitamento estero, la riforma pensionistica”. Sfide importanti – rimarca il segretario Giani – “rispetto anche alle soluzioni prospettate dal governo che – dice - pone 20 milioni di nuove tasse, ma senza alcun progetto per quanto riguarda la lotta ai privilegi e agli sprechi”.



AS



Nel video l'intervista al Presidente di Rete, Gloria Arcangeloni