Antimafia: rinviato a dopo le elezioni del 4 marzo l'incontro tra le Commissioni italiana e sammarinese

Salta a causa dello scioglimento delle Camere in Italia l'incontro previsto in questi mesi tra le Commissioni Antimafia di Italia e San Marino, e che questa volta doveva tenersi a Roma, dopo la visita dei commissari italiani sul Titano nel giugno scorso. Lo ha comunicato ieri al Presidente Federico Pedini Amati, ricevuto a Palazzo San Macuto, l'omologa Rosy Bindi, la quale ha annunciato il venir meno dell’autorizzazione da parte italiana a compiere incontri bilaterali con Paesi esteri prima delle elezioni del 4 marzo. Se ne riparlerà dunque dopo l'insediamento della nuova commissione antimafia italiana. La Bindi ha nuovamente apprezzato i passi avanti compiuti dal Titano nel contrasto alle infiltrazioni mafiose, auspicando la necessità, per entrambi gli Stati, di proseguire il percorso di collaborazione intrapreso. Confermato da Pedini Amati l’impegno a continuare - in maniera costante e senza indugi - il monitoraggio su questi fenomeni.