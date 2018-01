SSD avvia gli incontri post congressuali con RF e Civico 10

Dopo il congresso fondativo dello scorso novembre, Sinistra Socialista Democratica si confronta con le forze politiche. Avviato oggi il ciclo, partendo dagli incontri con gli alleati di governo, Civico 10 e Repubblica Futura. Ribaditi i valori del partito, partendo dalla mozione conclusiva, con particolare riferimento all'occupazione e al lavoro dignitoso, alla necessità di sempre maggiore trasparenza verso la cittadinanza, il tema dell'equità. Si è tornato ai motivi dell'unificazione: “In quadro politico di frammentazione, personalismi e individualismo – ha detto il segretario SSD Eva Guidi - dannosi soprattutto se si è in un momento di crisi, è fondamentale unire forze e intendimenti”, ricordando come il processo dell'unità delle sinistre sia stato naturale - poiché alla base c'erano vedute comuni - ma non scontato, guardando anche a quanto sta accadendo in Italia. Con gli alleati di coalizione, ribaditi gli obiettivi comuni, ragionando anche su temi specifici che possono invece muovere sensibilità diverse, come in merito ai diritti civili, “certi che – dice ancora la Guidi - ragionando insieme, si possa arrivare ad una sintesi”.



AS