Trasferimento attivi e passivi da Asset in Cassa: i Garanti respingono il ricorso delle opposizioni

Il Collegio Garante boccia il ricorso presentato dalle opposizioni e dichiara costituzionale il decreto legge n. 80 del 10 luglio 2017, sulle disposizioni per la cessione in blocco di attivi e passivi di Asset Banca a Cassa di Risparmio. La pronuncia dei Saggi è di ieri pomeriggio e non ancora pubblicata sull'apposito sito internet , mentre la notifica è stata fatta questa mattina ai ricorrenti. Il Collegio nei mesi scorsi aveva già respinto anche gli altri ricorsi, presentati da Pdcs, Ps, Psd e Dim, ai decreti emessi dal Governo in materia bancaria.



Pronunciamento accolto con soddisfazione dal Governo e che "dà atto della posizione del Congresso di Stato, mosso dall’ urgenza e dalla necessità di garantire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti”.