Consiglio al lavoro: arriva lo scudo fiscale sammarinese

L'Ufficio di Presidenza ha fissato dal 24 gennaio al 1 febbraio la nuova convocazione del Consiglio Grande e Generale. Al centro dell'attenzione sarà il riferimento sulla situazione economico-finanziaria di San Marino alla luce dell'ultima missione del Fondo Monetario Internazionale. Ma si comincerà con le istanze d'arengo - 12 quelle in programma - e che con la ratifica di 13 decreti delegati, tra questi anche lo scudo fiscale sammarinese per il rientro dei patrimoni e l'emersione dei beni detenuti all'estero. In seconda lettura il progetto di legge per la tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico. In programma anche due proposte di iniziativa popolare: per l'istituzione del Corpo civile di pace e per introdurre l'obbligo di soccorso di animali in caso di incidente.



Sonia Tura