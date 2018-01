Convention & Visitors Bureau: nominato il liquidatore

Mandato al Congresso di Stato per definire con Giochi del Titano la convenzione per la gestione del Kursaal

Il Congresso di Stato nella seduta del 15 gennaio ha espresso il gradimento alla nomina di Sante Ruggero Lonfernini quale liquidatore del Convention & Visitors Bureu della Repubblica di San Marino. L'ente, a partecipazione maggioritaria statale, che aveva il compito di gestire il Kursaal e il turismo congressuale, si avvia dunque alla liquidazione. Proprio ieri si è riunita l'assemblea dei soci e – come previsto dall'articolo 53 della legge di Bilancio – il Congresso di Stato ha ricevuto mandato per definire un'apposita convenzione con la Giochi del Titano S.p.A. per la conduzione e gestione del Centro Congressi Kursaal.