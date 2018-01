Ssd a confronto con Dc e Rete: "Mantenere aperto il dialogo alla ricerca delle migliori soluzioni per il Paese"

Proseguono con Pdcs e Rete gli incontri post-congressuali di Sinistra Socialista Democratica. Confronti incentrati innanzitutto sui contenuti della mozione conclusiva: il percorso, la costituzione e i valori fondanti insieme alla riconfermata fiducia ai compagni di coalizione di Civico 10 e Repubblica Futura. Con la Dc, posto l'accento sulle questioni legate al Fondo Monetario: registrata da Ssd la disponibilità del partito di Via delle Scalette a confrontarsi anche su temi inerenti i diritti sociali e in particolare sui problemi economici che stanno interessando la Repubblica. “Pur nel rispetto dei ruoli, - riferisce il segretario Ssd, Eva Guidi - si è convenuto sulla necessità di mantenere aperto un dialogo, alla ricerca delle migliori soluzioni per il paese”. Stessa disponibilità riscontrata anche nell'incontro “franco e cordiale” con Rete: ricordata nell'occasione l'approvazione di un ordine del giorno comune sugli Npl, la Finanziaria che ha visto l'accoglimento di vari emendamenti della minoranza, “tutte circostanze – si è detto - che hanno cambiato in positivo il quadro politico”. “La valenza di questi incontri – conclude Eva Guidi – sta anche nella possibilità di approfondire al di fuori dell'Aula consiliare temi di notevole rilevanza per il Paese”.



sp