Il Segretario Renzi in visita ufficiale in Romania

Nicola Renzi, è partito in mattinata alla volta di Bucarest, accompagnato da una delegazione composta dal Segretario Particolare, Michele Andreini, e dal Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi.



A Bucarest già da ieri c'è il Consigliere d’Ambasciata Eros Gasperoni, per presentare le Lettere Credenziali in qualità di neo-ambasciatore della Repubblica non residente in Romania.

Nel pomeriggio l'incontro di Renzi con il Presidente della Camera di Commercio romena, Mihai Daraban, mentre domani sono in programma colloqui bilaterali con l’omologo agli esteri, Teodor Melescanu, e con il Ministro delegato per gli Affari Europei, Victor Negrescu.



Una visita che intende approfondire numerosi ambiti di collaborazione bilaterale, anche alla luce del percorso negoziale in atto con l’Europa, nonché per avviare progetti di cooperazione in settori trainanti per lo sviluppo economico e commerciale di entrambi i Paesi.