Adesso.sm: l'opposizione non ne azzecca una

La maggioranza commenta l'ultima sentenza del Collegio Garante per dire che l'opposizione non ne ha azzeccata una. "I Saggi confermano la perfetta legittimità del percorso di risanamento intrapreso dal governo, percorso a cui non sono state avanzate proposte alternative salvo quella, accusa la maggioranza, di continuare a nascondere le difficoltà delle banche e rimandare al futuro la soluzione dei problemi".