L'Italia si prepara al voto. Berlusconi sigla con Salvini e Meloni. M5S cambia il simbolo

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ieri sera hanno firmato a palazzo Grazioli il programma elettorale del centrodestra. "Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a palazzo Chigi - ha detto Silvio Berlusconi. Salvini andrebbe al ministero dell'Interno. "Con il centrodestra al governo, non ci saranno più tasse sulla prima casa né sull'auto, non saranno tassate le successioni né le donazioni, elimineremo l'Irap" - assicura Silvio Berlusconi, che indica nella flat tax una rivoluzione globale. Io ho il profilo adatto per essere premier, dice, e sul programma comune siglato con Salvini e Meloni assicura: "E' stato lungamente approfondito. Ho cominciato a prepararlo io". Il leader di Forza Italia promette anche l'eliminazione dell'appello per gli assolti e per il vincolo di mandato in Costituzione.

E intanto cambia il simbolo del M5S: nel logo presentato oggi dal Movimento al Viminale, compare la scritta "ilblogdellestelle.it" che va a rimpiazzare la scritta www.movimento5stelle.it: "Siamo nella fase adulta del Movimento" dice il fondatore, che ribadisce il suo no alle alleanze. E sulle parlamentarie assicura: 'Se ci sono stati errori, recupereremo'. Di Maio è sicuro: 'Nessun errore nelle nostre consultazioni'.