Adesso.sm su visita Fmi: riconosciuto impegno del Governo per la trasparenza

Adesso.sm torna sulla visita del Fondo Monetario Internazionale dando risalto al giudizio favorevole espresso dall'FMI in merito, scrivono, al coraggio del Governo in tema di trasparenza e volontà di far emergere i dati reali sul sistema.



La maggioranza fa riferimento alla politica che - prosegue - "da almeno un decennio si era rifiutata di affrontare il problema lasciandolo incancrenire". Per Adesso.sm è necessario risalire "a chi ha gestito e lasciato gestire Asset e i crediti Delta in quel modo".



Nella nota si passa poi alle riforme da attuare: previdenza, imposte indirette, sistema bancario. Un richiamo, sul finire, alla possibile assistenza dall'estero e alla stipula di un memorandum con Banca d'Italia.



mt



Leggi il comunicato integrale