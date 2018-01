Psd sulla cessione degli Npl: "Fermatevi, soluzione non sostenibile"

Il Psd interviene sul sistema bancario. In un comunicato esorta il Governo a fermarsi sulla gestione degli Npl. Il partito critica la "cessione in blocco di questi aprendo un bando per l'acquisizione di oltre 2 miliardi di euro di crediti in 10 giorni". Queste le parole utilizzate per descrivere operazioni definite poco prudenti. "Ci sono i beni dei sammarinesi dentro Delta", avverte il Psd che si chiede: "Con chi parleremo una volta ceduti questi crediti?". "E' stata sdoganata l'era del debito pubblico", commentano i socialisti e democratici riferendosi agli interventi sulle banche. Tra le priorità, spiegano, c'è l'armonizzazione con il sistema italiano, con il memorandum d'intesa con Banca d'Italia.



mt



Leggi il comunicato