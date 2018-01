Antimafia. L'opposizione richiama alla responsabilità

"Sta all’opposizione tenere atteggiamenti responsabili, di fronte a una maggioranza che non mostra di avere questa consapevolezza". Cosi, in una nota stampa, la minoranza fa sapere che non intende seguire Adesso.sm nella polemica sui buoni rapporti tra commissione antimafia italiana e sammarinese, scatenata - scrive - dalla frustrazione di chi buoni rapporti istituzionali non riesce ad averne e non sa fare altro che svilire il lavoro di ricucitura dei legami con l’Italia per sviare l’attenzione da temi ben più importanti.

La stessa presidente Bindi, sottolinea la nota, ha ampiamente testimoniato, tramite il comunicato diffuso venerdì scorso, quale sia il tenore della collaborazione messa in atto fra le due commissioni e quale cordialità questa collaborazione abbia generato. Spiace, prosegue l'opposizione, che anche buone relazioni come queste debbano venir prese a pretesto di polemica, mettendo l’intero Paese alla berlina.

Che la maggioranza, poi, per l’ennesima volta, esca pubblicamente con questioni che esulano completamente da questa preoccupazione, sta a significare - conclude la nota - che non ha ben compreso lo spirito di una commissione paritetica come quella antimafia nella quale non ci devono essere maggioranza e opposizione, ma solamente un paese unito contro ogni mafia.