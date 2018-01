Catalogna: Puigdemont vola a Copenaghen e "sfida" la Giustizia spagnola

Torna a complicarsi la questione catalana; questa volta con uno scontro interno alla Giustizia spagnola. “Malgrado le minacce di Madrid faremo un governo”: cosi Carles Puigdemont, oggi a Copenaghen per partecipare ad un dibattito. E' la prima volta che il presidente uscente catalano lascia il Belgio, da oltre 80 giorni; per questo motivo la Procura iberica aveva chiesto di riattivare il mandato d'arresto europeo, nei suoi confronti. Ma il Tribunale Supremo di Madrid ha respinto la richiesta, motivando la decisione con il fatto che Puigdemont, viaggiando in Danimarca, “non avesse altro fine che ricercare la detenzione”. Il presidente del parlamento catalano Torrent ha annunciato che presenterà il nome di Puigdemont come candidato presidente della Catalogna e nel contempo ha proposto al premier spagnolo Mariano Rajoy un incontro “per sbloccare la situazione”.