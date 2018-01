Congresso di Stato. il 2018 sarà l'anno delle riforme

Congresso di Stato al lavoro alla vigilia di una lunga sessione consiliare che vedrà, al centro dell'attenzione, il dibattito sulla situazione economico-finanziaria della Repubblica alla luce dell'ultima missione del Fondo Monetario internazionale e lo scudo fiscale sammarinese. La conclusione del capo delegazione Fmi, Kazuko Shirono, è stata chiara: “per San Marino è necessario avere “accountability””, cioè portare avanti un comportamento responsabile.

Le riforme vanno fatte immediatamente, ha precisato, riconoscendo l'impegno che questo processo richiede. “Più si aspetta, più sarà costoso risolvere i problemi”.

Gli esperti di Washington hanno anche rimarcato i i dati sulla crescita, con un Paese che frena, passando dal 2% del 2016 all'1,5% del 2017. Una crescita definita insufficiente dallo stesso Governo che, però, offre segnali "incoraggianti".

L'Esecutivo si dice consapevole di un quadro generale complesso e articolato. Tuttavia, sottolinea, il Paese sta reagendo e i primi segnali di ripresa cominciano a intravvedersi.

Dal Congresso di Stato l'apprezzamento per il fatto che il Fondo Monetario ha riconosciuto gli sforzi fatti per far emergere i problemi e per la determinazione con cui si intende dare una risposta permanente. Il 2018, ribadisce il governo, sarà l'anno delle riforme. Ristrutturazione del sistema bancario, introduzione dell'Iva, pensioni e revisione della spesa pubblica gli interventi che l'Esecutivo definisce prioritari.



Sonia Tura