Consiglio d'Europa: al via la prima sessione 2018 dell'Assemblea Parlamentare

Presente anche la Delegazione Consiliare Sammarinese, composta da Vanessa D'Ambrosio, Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini.

La sessione – la prima del 2018 - si è aperta con la nomina del Presidente dell'Assemblea Parlamentare: a guidare l'organismo, per un anno, sarà il deputato PD Michele Nicoletti, presidente della delegazione del Belpaese. Da San Marino le congratulazioni del PSD, che ha ricordato l'impegno profuso in questi anni, da Nicoletti, in seno all'organismo. E' la seconda volta che un italiano ricopre questa carica. Poi l'approvazione, in Assemblea plenaria, dei dibattiti d'urgenza. Domani - ricorda il capo della delegazione sammarinese, Vanessa d'Ambrosio -, verrà trattato, in Plenaria, anche un tema sul quale si è particolarmente focalizzata la rappresentanza del Titano: il reddito di cittadinanza. All'ordine del giorno anche l'elezione del Commissario Europeo per i diritti umani. Tra le personalità di spicco, presenti a questa sessione invernale, i Presidenti di Austria ed Armenia, ed il Ministro agli esteri danese.