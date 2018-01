Podeschi al vertice per una cultura dell'edilizia

Il Segretario di Stato Marco Podeschi ha partecipato alla Conferenza dei Ministri della Cultura Europei, riuniti a Davos su iniziativa della Confederazione Svizzera. L'appuntamento precede il World Economic Forum al via da domani. Tema centrale dei lavori il concetto che considera centrale la cultura per definire la qualità dello spazio vitale. L’impegno degli Stati partecipanti è di avviare un’agenda politica per promuovere i principi di una cultura dell'edilizia, sollecitare tutti gli attori coinvolti a riconoscere gli effetti positivi della cultura della costruzione di qualità sul bene comune e organizzare un incontro entro i prossimi 10 anni, per valutare i progressi compiuti. “La progettazione del nuovo in una prospettiva di integrazione tra costruito e ambiente, di utilizzo ecosostenibile delle risorse e di valorizzazione del dato artistico-culturale, patrimonio irrinunciabile dell’identità di un popolo, rappresenta - ha detto il Segretario Podeschi - il principio guida per garantire alle nuove generazioni un futuro all’altezza delle loro legittime aspettative. San Marino, ricorda, ha ripensato interamente la propria politica di pianificazione territoriale, introducendo criteri di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente estremamente rigorosi. La nuova pianificazione recepisce tutte le indicazioni predisposte dalle carte dei vincoli paesaggistici, storici e naturalistici, per la realizzazione di infrastrutture efficienti dal punto di vista funzionale ma anche esteticamente integrate con l’ambiente.



