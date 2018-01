Pubblica amministrazione: on line il piano assunzioni 2018 sul portale Intranet della PA

Pubblicato il Piano Assunzioni 2018 per la Pubblica Amministrazione, già visibile sul portale Intranet della PA. Si tratta della prima volta – commenta il Segretario di Stato per gli Affari Interni Guerrino Zanotti - che l’amministrazione pubblica predispone e rende pubblico un piano di assunzioni. La programmazione oltre che dettata da criteri di trasparenza e di economicità, è necessaria per mantenere in equilibrio l’ obbiettivo di riduzione della spesa pubblica e le esigenze di copertura tempestiva di figure professionali assolutamente necessarie al funzionamento di servizi di primaria importanza a fronte del turn – over ad esempio legato ai pensionamenti. In totale il Piano elenca 86 Profili Di Ruolo di cui 35 relativi a posizioni da coprirsi con concorsi pubblici. Sono esclusi quelli relativi alla funzione di docente, in considerazione della prevista revisione delle norme di reclutamento. Il Piano inoltre dovrà essere integrato con il programma delle assunzioni relative agli Enti del Settore Pubblico Allargato.