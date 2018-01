Renzi: "La priorità di politica estera è il rapporto con l'Unione Europea"

Lunedì 29 gennaio la Reggenza incontra a Bruxelles il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e martedì 30 comincia una nuova tornata negoziale

Lunedì prossimo i Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni saranno in visita a Bruxelles per un incontro ufficiale con il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Insieme alla Reggenza ci sarà il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi. Al centro dell'incontro l'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea. Da martedì 30 gennaio, inoltre, una nuova tornata negoziale

“Ringrazio la Reggenza – dichiara il Segretario di Stato Renzi - che ha voluto spendersi in prima persona. Quando abbiamo parlato degli obiettivi di politica estera ho fatto presente che il primo, il principale, è quello multilaterale legato ai rapporti con l'Unione Europea.

La Reggenza ha dato disponibilità all'incontro con Sua Eccellenza Tusk. Un incontro simbolico per rappresentare la nostra piena volontà di continuare con la stessa correttezza con cui ci siamo comportati fino ad oggi come paese, nel negoziato. Tra l'altro questo incontro fa seguito a tanti alti incontri di altissimo livello dell'Unione Europea – Mogherini, Juncker, i funzionari del Servizio di Azione Esterna – con i quali abbiamo trovato sempre l'opportunità di rappresentare le nostre aspettative ed abbiamo sempre ottenuto dei riscontri molto positivi perchè è stata apprezzata la lealtà e la chiarezza con cui San Marino svolge il negoziato”.



luca salvatori