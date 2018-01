Tlc: sospesa, in Città, l'installazione di 2 pali per le antenne

Il Segretario al territorio ha comunicato, durante l'incontro di ieri sera dedicato al nuovo PRG, la decisione di sospendere l'installazione di alcuni pali per le antenne programmati in territorio, in particolare dei 2 previsti sulla linea del monte: al Kursaal e al tiro a volo. Lo fa sapere Lazzaro Rossini. Nella speranza, scrive, che questa "sospensione" diventi definitiva, a favore di una soluzione non-impattante per il nostro "monumento naturale" riconosciuto dall'UNESCO, rimango in attesa (luglio 2017), della pubblicazione dei fotomontaggi/renderings/fotoinserimenti governativi, tesi a dimostrare il "basso e trascurabile impatto visivo" di queste installazioni sulla linea del monte. Documenti dovuti alla cittadinanza, conclude, ma ancora non pubblicati.