San Marino può contare su nove nuovi Ambasciatori accreditati

Sono state presentate le Lettere credenziali ai Capitani reggenti dei 9 i nuovi ambasciatori che si sono accreditati sul Titano

Sono nove i diplomatici che oggi hanno ufficialmente dato avvio al loro mandato sul Titano.

Sono stati presentati a Palazzo Pubblico dal Segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, che ha colto l’occasione per fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali con i 9 Paesi.

Un riferimento importante nel processo di avvicinamento di San Marino all’Unione Europea è stato dato dal Portogallo, Ungheria e Irlanda che sono riusciti ad affrontare la sfida dell’integrazione economica e politica con responsabilità.

Un esempio concreto di salvaguardia della propria identità, nonostante l'efficacie integrazione, arriva dal Belgio.

Sono legati alla Repubblica da un rapporto di dialogo e apertura già da anni i tre Paesi oltreoceano l’India, il Canada e il Giappone, che con la presentazione delle Credenziali hanno rinsaldato i legami per iniziative e scambi a livello economico e commerciale, culturale e turistico.

Infine gli ambasciatori di Giordania e Panama, che sottolinea Renzi "con le loro storie singolari si sono fatti mediatori nella costruzione di ponti fra culture". Una convergenza, quella auspicata nella giornata di oggi, che si esplica attraverso un comune sentire in ambito multilaterale e nel sostegno reciproco a candidature presso i maggiori Organismi internazionali.



Silvia Sacchi