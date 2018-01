In Consiglio è il giorno delle Istanze d'Arengo

Il Consiglio riparte dalle Istanze e approva due richieste che riguardano il centro storico. Sì, allora, alla richiesta di potenziare il servizio mensa e sì, unanime, all'Istanza per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della residenzialità. Accolta anche la richiesta, che tutta l'Aula definisce etica ma che comporterà costi rilevanti, per installare una casa dell'acqua in ogni Castello della Repubblica. Diversi i toni del confronto sull'istanza d'arengo che chiede di arrestare il progressivo declino del comparto sanitario ospedaliero e che l'Aula ha respinto. Per i firmatari era una eccellenza che si è tramutata in degrado. Una premessa, sottolinea il Segretario Santi, che contiene in sé la motivazione per dichiararla inaccettabile. Conferma la Dc: la nostra sanità è ancora una eccellenza ma ci sono criticità da considerare, mentre per Rete l'istanza va letta come un grido d'allarme. Il psd chiede di conoscere quali servizi San Marino vuole continuare ad erogare perchè i cittadini chiedono sicurezza. Il Ps invita a leggere l'istanza come un invito duro a leggere una situazione che all'interno dell'Iss è degenerata. In questi giorni, dice Denise Bronzetti, il personale infermieristico sta portando avanti uno sciopero bianco. Civico 10 definisce “bizzarro” il tono dell'istanza e sottolinea la continuità dei servizi pur nelle difficoltà del Paese. Ingeneroso, aggiunge Repubblica Futura, parlare di degrado in ospedale. Per il 2018 non solo la sanità non ha subito tagli ma può contare su qualche milione in più. Ssd ricorda l'ultima audizione del comitato esecutivo dell'Iss in commissione. Li si è concordato di condividere problemi, soluzioni e ambiti di sviluppo. E l'istanza, ribadisce, contiene parole pesanti, generiche e superficiali. Il problema che in modo bipartisan tutti condividono è quello della fuga dei medici. La risposta, assicura la maggioranza, arriverà dai provvedimenti che si stanno approntando. L'Istanza non presenta un disposto e tutta la minoranza presenta un ordine del giorno per chiedere di prevede un dibattito ad hoc nella prossima sessione consiliare. Le linee politiche e programmatiche della sanità, ricorda Santi, sono sancite da documenti approvati dall'Aula e quelle devono applicare gli amministratori. Sulla contingenza, come l'emergenza medici, rispetto al passato – dice – stiamo cercando soluzioni strutturate. La notizia più “politica” è però l'approvazione unanime, in seduta notturna, dell'Ordine del Giorno sottoscritto da tutte le forze consiliari dopo che Elena Tonnini, di Rete, ha rivelato all'Aula di aver ricevuto notifica di comparizione, da parte del tribunale del Lussemburgo, per una richiesta risarcitoria dell'azienda Advantage Financial di Francesco Confuorti, rispetto alle dichiarazioni che il consigliere Tonnini ha fatto durante un suo intervento in Aula. Il testo impegna il Segretario agli esteri ad avviare con gli altri Stati ogni relazione utile a ribadire l'insindacabilità delle funzioni parlamentari sammarinesi e il governo ad ad avviare iter normativi per rafforzare la tutela parlamentare per le idee e i discorsi pronunciati nell'ambito della proprie funzioni pubbliche.



Sonia Tura