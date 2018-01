Sostituzione vertici AASS, DIM auspica bando di concorso

Piano assunzioni nella PA per il 2018 predisposto e reso pubblico nei giorni scorsi dalla Direzione della Funzione Pubblica: interviene Democrazia in Movimento, notando che per diversi profili, che da qui a qualche mese saranno vacanti, non siano stati emessi bandi di concorso, citando nello specifico le figure da sostituire dal direttore e vice direttore dell'AASS. Dim torna a chiedere come imprescindibile il bando di concorso per i ruoli apicali nella PA per eliminare ogni sospetto di ingerenza, soprattutto in AASS, auspicando una dirigenza slegata da vincoli politici e contro – scrive – gli "appetiti sempre più famelici che diversi soggetti nutrono nei confronti dell'Azienda dei Servizi"